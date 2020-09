Gigi Hadid y Zayn Malik fueron padres

La modelo Gigi Hadid y el ex miembro de la banda One Direction, Zayn Malik, fueron padres de una niña este fin de semana, aunque ayer la pareja dio a conocer la noticia. Con una fotografía en blanco y negro en sus redes sociales, en la que la modelo muestra la pequeña mano de su bebé junto a la de su pareja, Hadid comentó: “Nuestra pequeña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada”.

Por su parte, el cantante escribió en su cuenta personal de Instagram: “Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible”, ha escrito emocionado. “El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos”, ha señalado junto a una fotografía en la que la pequeña se agarra a su mano. EFE



Viggo Mortensen habla sobre sanidad

El actor estadounidense Viggo Mortensen, tres veces nominado al Oscar, recibió el Premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y presenta su debut “tardío” como director, , un drama familiar que aborda temas como la memoria, la dificultad de comunicarse y el cuidado de los mayores. “Con la pandemia hemos pensado más en estas cosas”, afirma. Preguntado por el cuidado de los mayores durante la pandemia y las lecciones aprendidas, Mortensen subraya que “la sanidad pública no se puede manejar como un negocio” y confía en que la mayoría haya extraído esa lección de lo sucedido. “Soy optimista, creo que en general hay más empatía, la gente está mas concienciada, sobre todo de la incertidumbre, que es ley de vida y siempre ha sido así, pero no lo pensamos, queremos un orden, planes para mañana; la vida es incierta y me parece bien que seamos más conscientes de ese hecho, porque quizá así vamos a tratar un poco mejor a los demás”.