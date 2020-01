Bolivia detuvo a mujer con 100.000 dólares destinados para Evo

Una mujer, presumiblemente allegada al ex ministro Juan Ramón Quintana (hombre fuerte del ex presidente boliviano Evo Morales), fue detenida en el país altiplánico esta semana cuando intentaba viajar hacia Argentina con 100.000 dólares en efectivo, que serían presuntamente para el ex mandatario indígena, según reveló Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior), del Gobierno interino de Bolivia.