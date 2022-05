BMW y Perfecta presentan concurso

BMW Paraguay, a través de su representante oficial Perfecta, presenta al público una nueva edición del concurso Be The One, que en esta oportunidad brindará al ganador la posibilidad de asistir con tres amigos al festival más grande de Río de Janeiro.

Be The One es una plataforma de BMW Paraguay en la que, a través de variadas mecánicas, un ganador conocido como The One es premiado con una fabulosa experiencia como fans de la marca, esta vez de la mano de la música en uno de los festivales más grandes de Sudamérica. En esta oportunidad, el concurso tendrá como eje principal la sustentabilidad y la búsqueda de una relación armónica con el planeta. Para BMW y Perfecta, la conservación del medioambiente es uno de los pilares principales, impulsando su línea BMW i 100% eléctrica.