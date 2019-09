Binacional sigue sin facturar, pero al día

Fabián Domínguez, director financiero de la Itaipú, comentó que la entidad continúa sin hacer la facturación por la venta de su energía eléctrica, debido al impasse que mantienen ANDE y Eletrobras, pero aclaró que está al día con sus compromisos.

Más allá de lo que resuelvan las empresas compradoras, las cuales reanudaron las conversaciones hace aproximadamente un mes (luego de la polémica acta bilateral), la instrucción es que Itaipú siga teniendo ingresos y cumpliendo con lo que dispone el Anexo C del Tratado, manifestó el ex viceministro de Tributación. Al respecto, afirmó que los pagos por cesión de energía y royalties se siguen dando sin inconvenientes y hasta el momento no se ve una amenaza de que se detengan.