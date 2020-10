Un comunicado suscrito por el presidente de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, Ignacio Cárdenas Doldán, señaló que hay "impotencia" ante la situación de usuarios que todavía no cuentan con el billetaje electrónico y piden realizar los viajes, a tal punto que suplican.

Este viernes entró en vigencia el uso obligatorio del sistema en todos los buses del área metropolitana por disposición del Gobierno.

Ucetrama aclaró ante este escenario que no es obligación de ninguna empresa de bus la comercialización de las tarjetas del billetaje electrónico "ni mucho menos" es su responsabilidad la falta de provisión.

"Creemos que el Gobierno no puede quedar insensible a esta situación, y menos alegar desconocimiento, considerando que según sus propios datos solo se transaccionó cerca del 25% de los números oficiales de la planilla Técnica del VMT (Viceministerio de Transporte)", manifiesta el texto.

Los choferes de colectivos ya no pueden cobrar en efectivo el importe del pasaje, debido a que si lo hacen se exponen a una multa de más de G. 3 millones.

"Realizaremos la denuncia correspondiente a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) considerando que el transporte público de pasajeros es un servicio básico contemplado por la Constitución Nacional), señaló el comunicado.

En el primer día de la implementación del uso obligatorio del pasaje fue toda una odisea viajar para los pasajeros. Muchos no consiguieron la tarjeta y quedaron varados sin poder abordar un bus. Otros no lograron recargar saldo, ya que el sistema colapsó.

La mayoría de los usuarios del transporte público manifestaron que no podían viajar porque no pudieron adquirir las tarjetas y los conductores afirmaban que ya no tenían para vender, por lo que tenían que descender nuevamente.

Además, desde el Viceministerio de Transporte informaron que varias empresas fueron multadas en la misma jornada por no utilizar el validador y otras fueron sancionadas por viajar con validadores obsoletos.

El Gobierno anunció oficialmente hace más de un año que el billetaje electrónico funcionaría de forma obligatoria a partir del 23 de octubre de 2020 y realizó un año de prueba con el cobro de pasaje en efectivo.

El viernes se registró un total de 410.000 viajes con las tarjetas, de los cuales unas 65.000 personas usaron por primera vez el sistema.

El billetaje electrónico aún no rige para los buses de corta, mediana y larga distancias, solo para Asunción y las ciudades del área metropolitana.