Billetaje electrónico: Primer día con múltiples denuncias e incidentes

La mayoría de los pasajeros manifestaron que no podían viajar porque no pudieron adquirir las tarjetas y los conductores afirmaban que ya no tenían para vender, por lo que tenían que descender nuevamente. Muchos quisieron adquirir las tarjetas en los locales establecidos, pero ya se agotaron.

Además, bastantes usuarios comentaron a ÚH que por estas dificultades esperaban por horas en las paradas, lo que les dificultaba llegar a sus lugares de trabajo y no tenían alternativas para poder conseguir las tarjetas.

Otro de los problemas con que se encontraron los pasajeros fue que el sistema para recargar saldo colapsó, según los vendedores, motivo por el cual no podían viajar a sus destinos, la mayor parte a sus trabajos. En horas de la tarde la gente se encontró varada por no tener recarga, por lo que regresar a sus hogares fue toda una odisea.

DENUNCIAS. El viceministro de Transporte, Pedro Britos, sostuvo que ya fueron multadas varias empresas por no utilizar el validador y otras fueron sancionadas por viajar con validadores obsoletos.

Manifestó que las empresas que fueron multadas son: la Línea 101 A Pto. Elseño, Línea 96 Aldana, Línea 29 Panchito López, Línea 11 Empresa Bene y 20 líneas multadas en las calles. Además de 4 multas tras recibir denuncias ciudadanas que se están procesando.

Los pasajeros también denunciaron el pésimo estado de varios buses, como los colectivos de la Línea 9, que opera con vehículos obsoletos que no cuentan con validadores para billetaje electrónico ni boletas de pasaje, a lo que el Viceministerio de Transporte (VMT) respondió que la empresa de la Línea 9 es un interno de Asunción regulado por la Municipalidad y que el servicio de billetaje electrónico es solamente obligatorio para buses premisionarios del VMT. Asimismo, que próximamente se estarán acoplando los micros internos y unidades dependientes de Dinatrán.