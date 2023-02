Berlinale se vuelca en la realidad

La inaugural She came to me, fuera de concurso, aportará el tono ligero, con Rebecca Miller en la dirección y Anne Hathaway en el reparto.

En los días siguientes desfilarán las aspirantes al Oso, alternadas con invitados especiales y homenajeados, como el actor y director estadounidense Sean Penn, que estrenará Superpower, y su compatriota Steven Spielberg, que recibirá el Oso de Oro de Honor.

Superpower es el esperado documental que Penn y Aaron Kaufmann empezaron a rodar en Ucrania en 2021 y que les convirtió en testigos del inicio de la invasión rusa.