Tras las restricciones en el mercado local sobre las características de los billetes en dólares para el cambio, el BCP aclaró que no puede intervenir en ninguna reglamentación que no tenga relación con la moneda nacional, el guaraní .

“Esta es una decisión particular y privada donde las empresas y los particulares toman las decisiones que quieren para aceptar o no. El BCP no tiene ninguna autoridad para determinar qué se acepta o no”, dijo el presidente de la banca matriz, José Cantero, en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Al respecto, agregó que el uso de la moneda norteamericana en el mercado local se implementa por acuerdos, comentarios o discusiones que se realizan en la región y no por resoluciones.

Cantero señaló que emitir resoluciones sobre una moneda extranjera representaría una intromisión en la política monetaria del país correspondiente, por lo que el BCP no se puede hacer responsable de los billetes.

Además, refirió que este tipo de disposiciones también afectan a la economía nacional, ya que gran parte de las exportaciones de dólares van al Brasil y en ese mercado también ocurre lo mismo.

Restricciones del dólar

En cuanto a las restricciones del dólar, el mercado nacional estableció que no recibirá billetes de cara chica y que los que datan de la época de los 90, se considerarán billetes viejos.

No aceptan billetes manchados, arrugados ni con sellos. Los bancos y las casas de cambio reducen el valor del billete cuando tiene una mínima alteración o directamente no lo aceptan.

Por otro lado, tampoco se aceptan billetes de USD 100, de series que comienzan con CB, DE y DB. Al cambiarlos por guaraníes, tendrán un valor menor.

Las monedas con menores denominaciones (20, 10, 5 y 1) también son más difíciles de vender en el mercado formal local.