El rechazo de dólares deteriorados o antiguos alimenta mercado negro

Esto sostiene el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Rogelio Welko, y explica que los cambistas reciben los billetes que se rechazan en el sistema financiero (con una cotización 10% menor, en el mejor de los casos y en detrimento de los clientes), para luego cruzar la frontera y concretar los cambios de divisas.

Reitera el pedido al Banco Central del Paraguay (BCP) para que intervenga en la situación de remesas de billetes de dólares a Estados Unidos, ya que al permitir únicamente a los bancos tener relacionamiento con corresponsales en el exterior, quedan a merced de las disposiciones que unilateralmente emanen desde el sector bancario. “Hace tiempo estamos denunciando esto, estamos hablando con las autoridades, reclamando que no existe ningún tipo de control en el mercado negro y cada vez se acrecienta más porque no hay ninguna exigencia para ellos, ni identificación de la gente que cambia en la calle”, reclama.

Welko informa, además, que se pusieron en contacto con bancos del exterior, cuyos representantes aseguraron que no existen restricciones para la recepción de billetes deteriorados ni de series antiguas, por lo que solicita a la banca matriz que las casas de cambio puedan volver a realizar operaciones de repatriación de billetes. “Yo sé que ellos (los bancos) pueden exportar (a Estados Unidos, los billetes deteriorados y de series antiguas), pero no sé por qué no lo hacen. Eso genera una incomodidad en el mercado porque la gente tiene en su poder (estos billetes), van a los comercios y les rechazan, van a las casas de cambios y les rechazan”, relata.

Juan Carlos Martin, gerente de Atlas y miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), justifica la decisión de los bancos de rechazar los billetes mencionados, recordando que se rigen según las exigencias de los corresponsales. “Ellos (los bancos corresponsales en el exterior) solamente están aceptando billetes de alta denominación, de 50 y 100 dólares, y los billetes de cara grande, que son los billetes nuevos”

Coincide con Welko en que esta situación inevitablemente alimenta al mercado negro y en que el BCP debe tomar cartas en el asunto, ya que Paraguay en la práctica es un país bimonetario. Desde el BCP reiteran que emiten resoluciones únicamente sobre el uso del guaraní. Estas restricciones a la recepción de billetes de dólares se suman a las comisiones que los bancos establecieron meses atrás para los depósitos en efectivo.