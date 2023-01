Bala perdida: "Escuchamos 3 a 4 disparos", dice padre de niña herida

"Escuchamos disparos y también los vecinos corroboraron a la Policía que hubo disparos esa madrugada. Creo que fueron tres a cuatro disparos más o menos", expresó.

Dijo que en el techo de su vivienda, que es de material zinc quedó el rastro de la bala que atravesó. Además, comentó que lo primordial en estos momentos es la vida de su hija y los demás dejarán para después.

Lea más: Niña recibe bala perdida en la cabeza y ahora está en coma inducido

"Tengo fe en nuestro Señor Jesús que le va levantar a ella", agregó.

El hombre comentó que pensó que su hija tuvo una muerte súbita, pero luego al verla moverse, él se recuperó. Dijo que fue todo muy rápido y que alzó a su hija en su vehículo y la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de Pedro Juan Caballero.

Manifestó que fue llevada en la sala de Urgencias en donde empezó a convulsionar y tuvo que ser sedada por una médica. El padre comentó que el primer diagnóstico que le dieron los médicos es que su hija tenía una epilepsia.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1617647604875071493 Habló el papá de la niña que recibió un disparo de bala perdida en la cabeza. La pequeña está en estado critico peleando por su vida.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelediarioPy #TelefuturoPy pic.twitter.com/URpjCC5FV4 — Telefuturo (@Telefuturo) January 23, 2023

Más detalles

La niña ingresó en el Instituto de Previsión Social (IPS) Central alrededor de las 13:30 el domingo y de inmediato fue internada en Terapia Intensiva. Tras estudios más profundos se identificó que tenía una bala.

La madre de la menor manifestó a Radio Monumental 1080 AM que aparentemente el orificio que le produjo el proyectil fue muy pequeño y no le provocó ningún sangrado, por esa razón no se pudieron percatar de ello en su localidad, además de que no poseían todos los recursos.

"La bala está alojada en el lado derecho, en un lugar que no se va a poder sacar, porque provocaría mayores daños, incluso le podría provocar la muerte. Ahora lo que esperamos es la evolución de ella", prosiguió la madre.

Su hija fue sometida a una cirugía de urgencia para el drenaje de la sangre que se acumuló en su interior. Ahora se encuentra en un coma inducido y debe permanecer por 48 horas en observación.

Está estable, pero en estado crítico

Por su parte, el doctor Elías Rolón, director médico del IPS, explicó que a la niña se le realizó una tomografía y ahí se detectó la presencia del proyectil. Hasta el momento, los médicos siguen analizando si extraer o no la bala.

"La bala aparentemente está cerca del tronco cerebral, una zona sensible y muchas veces es menor no tocar. Todavía no se puede decir si tendrá secuelas neurológicas", puntualizó.

Igualmente, indicó que se drenó un hematoma del cerebro y se colocó un catéter para descomprimirlo. La niña está en coma inducido, con soporte de inotrópicos. “Ella está estable, pero en estado crítico”, comentó.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya se encuentran indagando el hecho. Agentes fiscales y de Criminalística establecieron comunicación con la madre de la niña para verificar la vivienda, puesto que habría acusado la bala estando en su habitación.