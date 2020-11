Bajas en el arco y es citado Braian Samudio

Ayer el entrenador argentino aseguró la convocatoria de Braian Samudio entre los que actúan en clubes foráneos. El delantero del Rizespor turco había formado parte del combo anterior, aunque no sumó minutos y puede tener mayores oportunidades ante la grave lesión de Derlis González.

Así como Paraguay sumó un nombre en la previa de la lista definitiva, descartó tres. Dos de ellos son arqueros que venían siendo considerados: Roberto Fernández, del Botafogo brasileño, y Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano. Con esto, Antony Silva seguiría como titular.

El Gatito no volverá a ser de la partida, pues arrastra la lesión que ya lo obligó a desertar del primer combo. En el caso de Ortiz el Covid-19 es el responsable. Once integrantes de su club, cuyas identidades no fueron confirmadas, dieron positivo al test y están aislados. Esto automáticamente descarta la presencia del ex Sol de América. El tercer desconvocado es el multifacético Lorenzo Melgarejo, quien sufrió una lesión muscular jugando por Racing y se mantendrá varias semanas alejado de las canchas.

El partido contra Argentina arrancará a las 21:00, mientras el juego contra los bolivianos comenzará a las 20:00.