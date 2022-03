Bacchetta dice que la “ley no soluciona absolutamente nada”

Al mismo tiempo lamentó que mucho se critica al Gobierno, pero la crisis por los combustibles surge a raíz de una guerra que nadie vaticinó, como lo es el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Salimos de una pandemia y entramos en una guerra. Tenemos que reconocer que no somos productores de petróleo, somos compradores, entonces tenemos que importar petróleo”, expresó.

Insistió en su crítica en el tratamiento “bajo presión” de un proyecto de ley. Añadió que unos cuantos son los que amenazan y están tratando de torcer el brazo al Gobierno y al Congreso, pero “mañana van a venir con otra cuestión”.

“Esta ley es un proyecto súper parche. Este no es un proyecto constitucional (...). No estamos haciendo bien. No estamos solucionando ningún problema”, reiteró el legislador colorado.