La mujer resaltó la bondad del pueblo paraguayo y pidió encarecidamente que la ayuden con el paradero de su hija a quien toda su familia, amigos y compañeros de escuela extrañan mucho.

“Soy una madre desesperada buscando a mi hija en Paraguay. Esto se trata del destino de niñas inocentes que necesitan de nuestra ayuda. Por favor tengan un corazón para nuestras niñas y ayúdennos en nuestra búsqueda, soy una madre desesperada", exclamó y agradeció todo el apoyo que vienen recibiendo.

La otra niña desaparecida fue identificada como Lara Valentina Blank, de 11 años. Las dos niñas ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre del año pasado con dos progenitores que no tienen las custodias respectivas.

La pareja antivacuna (contra el Covid-19) formada por el padre de Clara, Andreas Rainer Egler, de 46 años; y la madre de Lara, Anna María Egler, apellido de soltera Scharpf, de 35 años, trajeron al país a sus respectivas hijas sin la debida autorización de los otros progenitores. Presumiblemente, pretendían vivir en alguna comunidad en el interior del país.

En otro momento, Anne Maja Reiniger-Egler dirigió unas palabras a su ex esposo Andreas y pidió “por favor ponga un punto final a la situación que les roba el sueño y no les permite seguir viviendo”.

Pidió que el hombre se comunique con la familia, con los abogados o con alguna persona de su confianza.

“Déjanos encontrar juntos una solución. Clara y Lara seguramente no se encuentran muy bien con esta situación, no pueden seguir el resto de su niñez huyendo”, prosiguió y dijo que las niñas no pueden pasar toda su niñez huyendo.

“¿Cómo va a seguir esto? La vida que ustedes se imaginaron tener aquí no lo va a poder hacer como lo idearon”, agregó.

A su turno, la fiscala antitrata Carina Sánchez detalló que sobre la pareja pesa una orden de captura internacional, una alerta roja mediante Interpol y una alerta amarilla a nivel internacional con relación a las niñas.

También, detalló que durante todo este tiempo están trabajando de forma conjunta para localizar a las niñas.

Por otro lado, el comisario Mario Vallejo, subjefe de Antisecuestros, informó que desde la fecha van a difundir afiches de las niñas para que la ciudadanía ayude en la localización. “Se decidió difundir y pedir ayuda a la ciudadanía a localizar el paradero de las mismas”, insistió.

El subjefe sostuvo que en el país hay comunidades alemanas muy cerradas y eso dificulta la tarea investigativa. Dijo que ante cualquier dato están habilitados los números *377, el 911 o la comisaría más cercana.

Abogado pide que el papá y la mamá de niñas se presenten

El abogado Stephan Schultheiss explicó a Monumental 1080 AM que colabora en la búsqueda de las niñas.

Schultheiss indicó que no tienen ningún dato sobre el paradero de las dos niñas e instó al papá y a la mamá de las menores a que se presenten ante la Embajada de Alemania en Paraguay.

“Si la pareja hoy en día se da cuenta de la situación, que se presenten a la Embajada alemana con un abogado y se va a negociar. Ellos (los otros padres de las niñas) no buscan la penalidad de estas personas, todos pueden cometer errores, lo importante es encontrarlas sanas y salvas”, señaló.

Las autoridades de Alemania y Paraguay se encuentran en la búsqueda de las dos niñas que habrían ingresado al país en noviembre del año pasado, una con el papá y otra con la mamá, pero sin la autorización de los otros progenitores.

Menores deben ser restituidas

Andreas Rainer Egler y Anna María Egler salieron de Alemania con las niñas debido a que pertenecen a grupos antivacunas y negadores de la existencia del Covid-19.

La Justicia alemana revocó la patria potestad de Andreas Rainer Egler y Anna María Egler y otorgó la exclusividad de la patria potestad a Anne Maja Reiniger-Egler (mamá de Clara) y la guarda de Lara a Filip Blank.

La información que se maneja es que la pareja buscó asentarse en la ciudad de La Colmena, en Paraguarí.

Actualmente, se sospecha que están en el área de Villarrica o Colonia Independencia, pero no se puede descartar que Andreas Rainer Egler y Anna María Egler hayan huido con las niñas a otras áreas o cruzaron ilegalmente la frontera de Paraguay hacia países vecinos.