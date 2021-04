Ayolas: Jóvenes internados por Covid-19

“Preocupa que actualmente son personas jóvenes las más afectadas por este mal. Creemos que esto está pasando porque es el virus mutado de Brasil y ya está circulando en la región. No podemos asegurar, pero creemos que es así, por la evolución clínica podemos suponer esto”, expresó el doctor Ramón Salinas, director del Hospital de Ayolas.

Mencionó que la ciudadanía debería cumplir estrictamente el protocolo sanitario para frenar esta ola de contagios, pues la terapia es la última opción y no garantiza salvar la vida de las personas. “La solución no es preparar más camas de terapia, sino respetar los protocolos sanitarios. Es lamentable ver que la gente no respeta a pesar de lo crítico de la situación”.

El director informó que el sistema está constantemente colapsado y trabajan prácticamente todo el tiempo, porque si se desocupa una cama, en cuestión de horas se vuelve a ocupar. “Estamos trabajando llenos constantemente, hay una demanda muy alta nos llaman de todos lados, en forma local de dos a tres camas son ocupadas por gente local y el resto ocupada por gente de otros distritos. Cada paciente que sale consideramos una victoria. Estamos siempre preocupados tensos, pero seguimos adelante muy fortalecidos”.

Añadió que están preparando 6 camas para terapia que aún no están habilitadas. “La próxima semana entraría en funcionamiento apenas tengamos todos los recursos humanos”. VR