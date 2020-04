Avanza obra del nuevo pabellón en Hospital Pediátrico de Encarnación

El director de Salud de la Comuna, doctor Víctor Cabrera, señaló que la obra, proyectada en el marco de la campaña de lucha contra el coronavirus, contará con quince camas más de internación para albergar, de ser necesario, a niños y niñas con cuadros respiratorios. “Desde el gobierno municipal se prevé tener preparada en el sistema de salud una mayor capacidad para pacientes con síntomas respiratorios, atendiendo que somos el centro de referencia pediátrico de la región”, explicó el profesional.

El hospital actualmente cuenta con 22 camas pediátricas, 15 cunas, cuatro incubadoras y dos servocunas, y las nuevas salas representan un crecimiento importante.

Cabe destacar que ante la pandemia del coronavirus las autoridades sanitarias activaron el plan de contingencia, que se encuentra en plena marcha, y uno de los objetivos es la adecuación de las instalaciones sanitarias.

CONTINGENCIA. Conforme a lo dispuesto en el plan de contingencia, todas las personas con enfermedades respiratorias o con síntomas del Covid-19 serán atendidas en el hospital del Instituto de Previsión Social de Encarnación (incluso los no asegurados).

Por su parte, las personas con enfermedades no respiratorias deben acudir al Hospital Regional y los niños de hasta 14 años recurrir al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación.

Dentro de este plan de contingencia, fueron encaradas diversas obras nuevas y de readecuación de los centros asistenciales a fin de brindar atención diferenciada a los pacientes que acudan a los centros asistenciales.

Es importante señalar que todas estas acciones en los establecimientos de salud de la capital de Itapúa están siendo ejecutadas con fondos o recursos locales, tanto del Municipio encarnaceno, la Gobernación de Itapúa y de la Séptima Región Sanitaria.

REALIDAD. Tras la confirmación del primer caso del Covid-19 en el séptimo departamento, las autoridades regionales urgen los recursos para hacer frente a esta situación. Actualmente, el sistema de salud tiene una capacidad de 50 camas normales, 10 de terapia intensiva y se suman 15 camas que habilitará el Hospital Pediátrico.

La necesidad básica ronda los G. 2.500 millones, que serán utilizados en recursos humanos y en equipos de bioseguridad. Actualmente, no existen recursos disponibles del Gobierno para la inversión que requiere el sector de salud de Itapúa. “A hoy no se dispone de recursos, con la aparición del primer caso positivo la cuenta regresiva se acelera y el tiempo para prepararnos se acorta. Se suma que los municipios han invertido parte importante de lo que tenían en responder a la emergencia alimentaria, no se reciben las transferencias y la situación es preocupante”, explicó el intendente Luis Yd.