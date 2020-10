Audiencia preliminar por el caso Rodrigo Quintana es fijada para este 27 de octubre

La muerte del joven se dio tras la quema de una parte del Congreso en la noche del 31 de marzo, como respuesta de la ciudadanía ante un intento de reelección presidencial, que hubiese beneficiado al entonces presidente Horacio Cartes y al ex presidente Fernando Lugo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La Fiscalía solo acusó por la muerte de Quintana al suboficial Gustavo Florentín, quien continúa recluido en la Agrupación Especializada. En la audiencia preliminar, la jueza Benítez deberá definir si el caso pasa o no a un juicio oral y público.

La jueza Hilda Benítez fijó para el 27 de octubre, a las 08:30, la audiencia preliminar por el caso #31M por la muerte de Rodrigo Quintana en el PLRA, tras las protestas proenmienda por la reelección del entonces presidente Horacio Cartes. @UltimaHoracom pic.twitter.com/iXYb8QKy7C — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) October 8, 2020

Varios agentes ingresaron al local del Partido Liberal Radical Auténtico disparando y golpeando a los que se encontraban en el lugar. El joven Quintana, de 25 años de edad, recibió un disparo de escopeta en la espalda, luego de que los efectivos ingresaran al recinto partidario.

Quintana no solo no fue asistido por los agentes, sino que tampoco permitieron que otros jóvenes puedan hacerlo. No obstante, el Ministerio Público no presentó acusación contra otros efectivos ni mandos superiores. Tampoco imputó o identificó a quienes dieron la orden de ingresar al lugar sin ninguna orden judicial.