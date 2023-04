Atraer amor con la naturaleza

Lograr tener un cierto nivel de autoestima es verdaderamente complejo en la sociedad actual, repleta de valores que nos incitan a la competencia, aun así, un adecuado amor hacia nosotros mismos no nos basta y esto es normal, necesitamos sentirnos aceptados y amados y, por lo tanto, el amor debe ser recíproco.

¿Cómo puede una planta atraer el amor?

Por increíble que parezca, las plantas poseen energía y la naturaleza de su energía varía dependiendo de una especia a otra. Esta fue la base de la investigación realizada antiguamente por el Dr. Edward Bach (responsable de desarrollar el método de las flores de Bach).

El Dr. Edward Bach estudió profundamente 38 tipos de flores y descubrió que cada una de ellas tenía una energía o vibración distinta y que, por lo tanto, cada una de ellas era adecuada para equilibrar un determinado estado emocional en las personas.

Por ejemplo, algunas flores equilibraban el estado de miedo, otras el estado de estrés, otras los pensamientos obsesivos, etc.

Por lo tanto, la energía de las plantas es capaz de actuar y modelar nuestra propia energía y esto resulta de gran importancia, pues si queremos que el amor venga a nuestras vidas, energéticamente nos debemos sentir abiertos al amor.

Lea más: Las hormigas se "apoderaron" del mundo siguiendo a las plantas con flores

¿Cómo atraer más amor hacia nosotros?

Existen diversas opciones y todas son válidas, no obstante, en un artículo publicado en uncomo.com, se dieron a conocer más acerca de las plantas para atraer el amor, que son las siguientes:

Magnolia

Esta delicada flor de color blanco es sinónimo de ternura, pureza y paz, por lo tanto, ayuda a equilibrar las emociones y permite que el amor llegue a sus vidas.

El aroma de estas flores también es una ayuda importante que no puede subestimarse, pues poseen un olor característico y agradable.

Tal y como sucede con el amor, la magnolia necesita ser regada constantemente y no puede secarse, también requiere de sol y un clima cálido donde los inviernos sean suaves.

Te puede interesar: Infusiones que ayudan a combatir el estreñimiento

perfect-g72aff131c_1280.jpg Foto: Pixabay.

Helecho

Sus largos tallos verdes sin flores pueden llegar a medir un metro de longitud. El verde sin lugar a dudas es un color que podemos relacionar con el amor universal y que ayuda a equilibrar la energía, especialmente aquella relacionada con el chakra cardíaco.

Como en el caso de la magnolia, el helecho requiere riego abundante y la tierra no debe dejarse secar, si bien necesita estar en un ambiente muy iluminado, no es recomendable la exposición solar directa.

fern-g3ae05d78d_1280.jpg Foto: Pixabay.

Albahaca

Esta plantita posee numerosos usos culinarios y medicinales. Se puede plantar en huertos y jardines. No obstante, para atraer el amor lo que más nos interesa es su intenso aroma, el cual se relaciona con repeler las energías negativas y atraer todo lo positivo, entendiendo que una vida no puede ser positiva sin amor.

Esta planta necesita de lugares abrigados, cálidos y soleados, se trata de una planta muy delicada que muestra una especial sensibilidad hacia las heladas, las cuales no tolera nada bien.

basil-g204e6a05f_1280.jpg Foto: Pixabay.

Ginseng

El ginseng es una raíz que suele tomarse en forma de complemento nutricional por sus múltiples propiedades medicinales, de las que debemos destacar principalmente que se trata de una planta de efecto tonificante que nos aporta gran cantidad de energía.

Además, el ginseng es un excelente afrodisíaco, actúa aumentando la potencia y el deseo sexual, lo que ya nos advierte acerca de la naturaleza de su energía, que nos ayudará a encontrar más fácilmente el amor romántico, también conocido en la filosofía griega como eros.

ginseng-gc7a2e8c1c_1280.jpg Foto: Pixabay.

Rosa

En las versiones antiguas de la mitología, la rosa se considera un símbolo de Afrodita, la Diosa de la pasión, el deseo y el amor en todos sus aspectos, por lo tanto, plantar un rosal es una forma idónea de atraer el amor, ya que simbólicamente esta flor lo representa a la perfección.

El rosal necesita mucho riego, un ambiente cálido y una exposición solar directa, por lo tanto, debe ser cultivado en el exterior, cultivar un rosal es sinónimo de cultivar el amor y de hecho esta flor siempre se utiliza en contextos plagados de romanticismo.

flowers-g7393ac352_1280.jpg Foto: Pixabay.

Jazmín

El jazmín posee un aroma embriagador, símbolo de la sensualidad y la dulzura, por lo tanto esta planta va a ser muy adecuada para atraer este tipo de amor a nuestras vidas.

Aunque para atraer el amor debemos cultivar las variedades trepadoras, que son aquellas que nos brindan hermosas flores de diversos colores: amarillas, rosadas, azules, blancas y rojizas.

Las variedades trepadoras de jazmín son las más aromáticas y por lo tanto las más recomendadas para este fin.

jasmine-g2fef7d2a5_1280.jpg Foto: Pixabay.

¿Quieres sentirte más amado?

Entonces no dudes en utilizar una o varias de estas plantas para atraer el amor, pero, además, se recomienda que sigas otros consejos, como realizar una limpieza exhaustiva de tu hogar y tirar todo aquello que ya no sirva, pues para que entren cosas nuevas en su vida, primeramente se debe cortar aquellas que ya no tienen sentido. Lo primero, superar cualquier ruptura anterior será imprescindible, pues si emocionalmente están anclados a una historia del pasado, no podrán esperar atraer el amor en el presente.