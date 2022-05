Tras el hecho, vecinos de la zona lamentaron que tengan que padecer este tipo de hechos y aseguraron que, pese a las constantes denuncias por los casos de robo en la zona, la Policía Nacional hace caso omiso a sus reclamos.

¡Insólito! Quisieron robar la reja de una vivienda ubicada en la ciudad de Asunción.



Los vecinos están hartos de los adictos que se apoderan de todo lo que encuentran.



Los vecinos están hartos de los adictos que se apoderan de todo lo que encuentran.

La propietaria de la casa en cuestión manifestó que hasta los focos de las viviendas se roban últimamente y que muchas veces ya ni quieren presentar denuncias formales ante la comisaría local, debido a que la Policía Nacional no actúa y "no les hace caso".

“Nada no dejan (los ladrones), si vos dejás afuera algo olvidate que vas a encontrar al día siguiente. Son muchachitos adictos que pasan y llevan y todos son de acá de la zona. No siempre se denuncia porque la Policía no hace caso”, lamentó la mujer.

Asimismo, aseguró que están cansados de los delincuentes, en su mayoría conocidos adictos a estupefacientes de la zona, por lo que algunos vecinos incluso manifiestan que ya se quieren mudar del lugar, ante la falta de respuestas y de una solución.

En ese sentido, el propietario de un taller mecánico del lugar señaló que en alrededor de cuatro ocasiones ya fue víctima de robo por parte de desconocidos, quienes se alzaron con varias de sus herramientas de trabajo.

El hombre también lamentó la inacción policial ante la gran inseguridad en la zona, cuya cobertura está a cargo de la Comisaría 12ª de Asunción de la Policía Nacional.

"Te vas a hacer la denuncia, pero es tipo un hobby nomás, vamos a decirle, porque no vienen, no hacen nada (los agentes policiales. Posiblemente me voy a mudar, porque no puedo estar todo el día en zozobra. Es muy complicado ya para mí, no sé qué vamos a hacer, de balde vamos a depender de la Policía porque no hacen nada", aseveró el afectado.