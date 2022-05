Ya es ley. Uno de los países más jóvenes del mundo ha decidido que uno de ellos con 20 años pueda ser concejal municipal y con 22 intendente municipal. Pocos lo aplaudieron, incluido los que conforman el 52% de la población votante que tiene entre 18 y 39 años. La idea es motivar a los mileniales a que se involucren en algo que detestan profundamente: La política. Si les importara hace rato hubieran tomado el poder. Solo los salvan las manifestaciones de “fuera Marito” de marzo del 2021 porque ahora esa misma franja etaria es absolutamente invisible para la política de cambio que se anhela bajando la edad de los elegibles. Por el contrario, hay más temores en torno a lo que supondría tener intendentes y concejales con esa edad. Uno es aquel que cree que el dinero sucio hará su tarea con mayor facilidad entre ellos que con aquellos de mayor edad que no tienen el argumento de “son muy jóvenes y no sabían lo que hacían”. La ambición de ser algo diferente no se cambia bajando la edad para ser elegible, sino con una cultura de renovación que pretenda hacer las cosas de forma distinta.