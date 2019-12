Asesora médica reconoce que Salud no está preparado para tratar AME

El Ministerio de Salud no cuenta con presupuesto para tratar AME.

La profesional reconoció que la cartera sanitaria no cuenta con los recursos para solventar los medicamentos que se requieren para el tratamiento de esta enfermedad, por lo que brindar atención a pacientes diagnosticados con esta afección es muy compleja.

“El medicamento al que llaman cura para AME no tiene ni un año aún de aprobación en el mercado, es sumamente costoso y presupuestariamente aún no estamos preparados para solventarlo”, expresó la médica en comunicación con Monumental 1080 AM.

Sosa indicó que, de acuerdo a registros de la institución, se tienen 26 pacientes diagnosticados con AME, con diferentes variantes y niveles de la enfermedad.

En ese sentido, adelantó que la cartera está trabajando en una normativa que pueda establecer fuentes de financiamiento para tratar esta enfermedad, de manera a dar atención a todos y que el programa pueda ser administrado de forma sostenible.

Caso Matías

Otro caso de AME también tomó estado público y tiene que ver con el pequeño Matías Alexander, de solo siete meses. Su padre, Matías Romero, contó que su hijo está internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), a la espera de un medicamento para el tratamiento.

El padre reclamó que el Ministerio de Salud solo se encargue de costear el tratamiento para las bebas Bianca y Agustina –que son los otros casos conocidos de AME en Paraguay–; mientras que a su hijo aún no le dan respuestas.

Consultada sobre la situación del pequeño Matías, la asesora médica de Salud señaló que sí se tiene conocimiento de su caso y explicó que para dar inicio al tratamiento del bebé se requiere de la suma de G. 6.000 millones.

No obstante, la médica no dijo que el ente iniciará los trámites para tratar al menor.

Señaló que el medicamento tiene un valor elevado porque aún es muy nuevo en el mercado, pero refirió que probablemente más adelante puede ir bajando de costo.