El ministro Julio Mazzoleni salió para dialogar con los afectados. Le pidieron respuestas concretas ya que recibieron muchas promesas, pero hasta el momento no hay señales de que se vaya a cumplir.

Mazzoleni adelantó que recibirá a todos este martes, ya que tiene que estudiar caso por caso. “Queremos conversar con todos los afectados por la atrofia medular espinal y estamos definiendo un par de cuestiones”, agregó en declaraciones a NoticiasPy.

La enfermedad lleva a la debilidad y atrofia muscular. En el caso de Agustina, los padres solicitan un avión que los lleve a Argentina donde pueda ser atendida. El tratamiento ronda los USD 75.000.

El Ministerio no cuenta con terapia génica, y no dispone del medicamento exigido por los padres para el tratamiento, que es el Spinranza, que es costoso y aparentemente no hay en el país.