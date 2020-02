Aseguran que dieron almuerzo

Sin embargo, en el informe de la Contraloría General de la República se describe que en el ejercicio fiscal 2018 y 2019, un total de 234 instituciones educativas, con 68.967 alumnos, no fueron beneficiadas con el Programa de Almuerzo Escolar por la Municipalidad de Asunción, pese a contar con disponibilidad presupuestaria para el efecto.

“El hecho de que el municipio no recibe el dinero de Fonacide, en el periodo 2018, 2019 y ahora 2020, no obedece a que no haya rendido cuentas del uso de los fondos, sino que no se resuelve una cuestión pendiente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, alegó Kostianovsky.