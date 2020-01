Aseguran que Camilo y Casco recibían dinero del cartismo

El escándalo de las recaudaciones paralelas en la Municipalidad de Asunción que tumbó al ex intendente Mario Ferreiro sigue revelando supuestos manejos irregulares de los sectores políticos de izquierda que lo apoyaron y ahora se encuentran enfrentados.

Ayer, en Radio Monumental 1080 AM, habló Alfredo Guachiré, ex mano derecha de Camilo Soares en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y ex administrador del PMAS, así como uno de los denunciantes del escándalo de la Municipalidad capitalina.

Se refirió al dinero que habrían recibido ambos grupos por parte de Horacio Cartes y otros manejos irregulares de los que dice hablará si se presenta una denuncia ante la Fiscalía.

“Desconozco quiénes son los financistas, pero coincido con Rocío Casco respecto al señor Horacio Cartes, pero esto queda como algo mediático si ella no denuncia, porque esto viola la Ley de Financiamiento Político... Coincido que acá hubo dinero de parte de Horacio Cartes, creo eso, pero no tengo ninguna prueba. Rocío Casco, Rodrigo Buongermini, Marcelo Mancuello, todos sabían de esto hace mucho”, señaló.

Manifestó que en el año 2013 ya había denunciado esta situación, y se habían burlado de él, y por eso se retiró. “Ahora que están afectados por la denuncia ellos salen a denunciar”, dijo por el grupo de Casco.

DINERO DE CARTES. Sobre los elementos respecto al posible financiamiento del ex presidente de la República a estos grupos de izquierda, el mismo dijo que prefiere guardar aún cierta información para su protección, y que en su momento la presentará.

“Allí yo quiero guardar ciertas cosas por seguridad, y si voy a salir a decir, voy a hacerlo cuando se haga una denuncia en la Fiscalía, y allí tengo que ir a dar mi testimonio, porque no tengo los documentos. Si ahora salgo a decir, yo no sé cómo va a terminar esto, y me tengo que cuidar en ese sentido. Pero si se abre una carpeta lo haría, por eso le pido a Rocío Casco que presente formalmente una denuncia”, dijo.

Indicó que los elementos que tiene para sospechar que Cartes aportaba para dichos grupos de izquierda se basan en testimonios de personas cercanas, pero aseguró que la que sí tiene la certeza de esto es la propia Rocío Casco.

“Yo creo eso porque parto de lo que me dijeron algunas personas, pero la que te puede confirmar y sabe bien de esto desde el 2013 es Rocío Casco, que fue diputada con plata que ella dice que se recibió de Horacio Cartes, porque estaba en la misma lista, con Mario Ferreiro en ese momento; entonces ella misma fue financiada... Ella no va a hacer ninguna denuncia porque ella misma está involucrada”, arremetió.

Manifestó que, si bien no hay pruebas documentales, mucha gente habla de dinero de Cartes que financió campañas políticas de distintos grupos políticos.

DINERO DE CAMPAÑA. El mismo negó tener en su poder ciertos bonos de la campaña que llevó a la Intendencia a Mario Ferreiro y señaló que hace seis años se alejó de estos sectores políticos, y retrucó a Camilo Soares, quien había dicho que él tenía algunos pagarés de dicha campaña.

“Acá ocurre que se dice mucho, pero nadie presenta ninguna prueba ni denuncia. Se ponen audios de 16 segundos. Yo en su momento presenté mi denuncia y estoy presentando más denuncias respecto a la Municipalidad, y sobre este caso específico, le digo a la señora Rocío Casco, Aureliano Servín, y su equipo político, que presenten la denuncia y yo mismo me voy a ir a ampliar”, expresó.

Indicó que en el 2013 detectó manejos irregulares en la administración de la campaña política en torno a un crédito de más de G. 2.000 millones, y donde Adolfo Ferreiro estaba involucrado.

“Había documentos que no tenían sentido, no se sabía quiénes eran los que traían el dinero... Se emitían pagarés al portador, que es legal, pero aquí se trata de financiamiento político y ahí es preocupante, es ahí donde yo doy un paso al costado en este tema”, detalló el ex administrador del PMAS.

Indicó que si Casco presenta una denuncia formal al Ministerio Público, los principales involucrados van a ser Adolfo Ferreiro, Mario Ferreiro, Marcelo Mancuello y la propia ex diputada, por lo que ve difícil que finalmente deje las amenazas y se presente a la Fiscalía.