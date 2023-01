Asalto con toma de rehén a una distribuidora en Luque

Según relató una de las víctimas del asalto a través de NPY, alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes, dos hombres que portaban armas de fuego descendieron de una motocicleta frente al local e inmediatamente ingresaron.

El trabajador se encontraba realizando un presupuesto en el lugar, cuando repentinamente uno de los delincuentes le quitó su celular y le comenzó a intimar para que entregue el dinero de la distribuidora.

“Me saca el celular y me dice que le dé la plata. Yo le dije que no tenía el dinero y en eso ya me levanta de la silla, me sacó el aparato celular y me llevó directo hacia el pasillo que lleva al baño”, señaló.

Puede leer también: Presunto motochorro mata de un disparo a su cómplice en asalto en Limpio

En ese ínterin, indicó que justo una de sus compañeras estaba saliendo del baño, pero el sindicado los tomó de rehenes a ambos y los introdujo en la sala de baño. Mientras tanto, el otro delincuente se dirigió hasta la caja, donde intimó y exigió a otro empleado a que entregue el dinero.

“Se escuchaba al lado del baño que le aprieta y le dice ‘la plata, ahora dame la plata’. Antes de entrar al baño, incluso intenté reaccionar, pero me dio un golpe en la nuca, me mostró el arma y me tuve que quedar”, afirmó.

Si bien la víctima manifestó que los hombres se llevaron todo el dinero que se encontraba en la caja, afirmó que no puede saber la suma que estaba guardada. Resaltó que lograron su cometido en menos de cinco minutos.

Indicó que los desconocidos actuaron en todo momento con sus cascos puestos y uno de ellos vestía una campera verde, “similar al del Municipio”.

Cámaras de circuito cerrado del local captaron el hecho y las autoridades ya se encuentran analizando las imágenes a fin de identificar a los delincuentes.