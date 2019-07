Ninguno de los tres pensó que lo que estaba ocurriendo era un asalto tipo comando en la sucursal del banco Visión. Don Ismael relató que, desde la camioneta, se acercaron al vehículo en llamas para ayudar.

“Al entrar a Liberación encontramos un auto que se estaba quemado. Estaba alumbrando a toda la ciudad. Mi amigo me dijo para ir a ayudar o ver si no se trataba de un conocido”, describió en contacto con Monumental 1080 AM.

Puede leer: Lo que se sabe hasta ahora sobre el asalto en Liberación

Fue justo en ese momento que comenzaron los disparos contra su camioneta y luego escucharon fuertes explosiones de dinamita. Uno de los proyectiles hirió a Aurelio Núñez.

“De la nada comenzaron a disparar. Eran demasiados y nos dispararon de frente, yo pienso que fue para asustarnos y, por la mala suerte, se fue por Aurelio”, agregó. Según el relato de González, fue un francotirador el que disparó contra su amigo, pero la Policía Nacional negó esa presencia.

Todo esto era la puesta en marcha del plan del grupo de 20 a 25 hombres que atacaron el banco y sitiaron la comisaría de la ciudad.

Puede leer más: Con dinamita y armas de guerra asaltan banco en San Pedro y matan a un joven

Además, indicó que se acercaron hasta el rodado en llamas, porque era el camino principal para ingresar a la ciudad, que se caracteriza por ser muy tranquila. “Todo fue un infierno. Yo nunca pasé por algo así, y ahora nos quedamos con miedo”, confesó el poblador.

Más del caso

Tras el atraco, se sustrajeron G. 1.203 millones, del total de G. 2.407 millones que había en la bóveda de la entidad.

Además de Aurelio, un joven de 17 años también resultó herido. Mientras que, un adolescente de 18 años identificado como Wilian Cantero fue la víctima fatal.

Cantero escuchó las explosiones y se acercó para mirar lo que sucedía, cuando fue alcanzado por un balazo.

Puede leer más información sobre el tema aquí.

El asalto dejó en evidencia las limitaciones de las fuerzas de seguridad. Pese a esto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, minimizó lo sucedido y dijo que se trató de un "golpe pequeño", y aseguró que otros similares fueron frustrados.

El fatal atraco movilizó a los pobladores de Liberación, que salieron a las calles para pedir paz y justicia para la víctima fatal.