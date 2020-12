Armie Hammer dará vida al productor de El Padrino en serie de Paramount+

El portal Deadline aseguró que The Offer, el título de esta nueva serie, tendrá 10 episodios y se estrenará en la plataforma antes conocida como CBS All Access.

Esta apuesta para la pequeña pantalla retratará a Ruddy en su intento por hacer realidad la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Puzo a cargo del cineasta Francis Ford Coppola, un complejo y tortuoso proyecto que acabaría convirtiéndose en una de las películas más famosas y aclamadas de la historia.

Con Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan y Robert Duvall en un reparto de matrícula de honor, The Godfather ganó tres Oscar: Mejor Actor (Brando), Mejor Guion Adaptado (Puzo y Coppola) y Mejor Película, un premio que se llevó Ruddy como productor de la cinta.

Michael Tolkin, nominado a la estatuilla al Mejor Guion Adaptado por The Player (1992), escribirá esta serie en la que Ruddy estará involucrado como productor ejecutivo.

The Offer no es el único proyecto audiovisual reciente que buceará en la génesis del clásico mafioso de Coppola, ya que en septiembre se dio a conocer que Óscar Isaac protagonizará la cinta Francis and The Godfather.

El guatemalteco dará vida al director de The Godfather, mientras que Jake Gyllenhaal interpretará a Robert Evans, la emblemática figura del estudio Paramount.

Al margen de The Offer, Hammer tiene pendiente de estreno la película "Death on the Nile, de Kenneth Branagh, que se iba a presentar este año pero que fue retrasada debido a la pandemia.

Por otro lado, Hammer lanzó en octubre en Netflix y junto a Lily James una nueva versión de Rebecca, la novela de Daphne du Maurier que ya había sido adaptada en 1940 en la clásica cinta homónima de Alfred Hitchcock.

Y de cara al futuro, el actor tiene previsto compartir escenas con Jennifer López en la comedia romántica y de acción Shotgun Wedding.