Argentina detecta su primer caso sospechoso de viruela del mono

“En la ciudad de Buenos Aires se ha reportado hoy el caso de un paciente que estaría cursando esta enfermedad sin haber sido aún confirmada por cuanto se encuentra bajo investigación”, informó Carla Vizzotti, titular del Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria del vecino país informó, además, que el paciente con caso sospechoso estuvo del 28 de abril al 16 de mayo de este año en España.

Nota relacionada: "Alemania: Nuevo caso de viruela del mono en persona procedente de Brasil"

El anuncio de los casos sospechoso se da en coincidencia con la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, de que se espera que nuevos casos vayan apareciendo, mientras aún no se detectó el principal foco de contagio.

"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela del mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos", señaló la organización en una nota epidemiológica.

Según la OMS, la viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Lea más: "¿Cómo se contagia la viruela del mono y qué peligro conlleva?"

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.