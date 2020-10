Aprender a convivir con el Covid

Se acaban las fases desde hoy, pero no el Covid, y el llamado de Salud Pública es a ceñirse más que nunca a los protocolos sanitarios y a respetar las restricciones establecidas en el nuevo protocolo para un “modo seguro de vivir”.

El coronavirus es un huésped que trajo una maleta muy cargada y no piensa irse en mucho tiempo, por lo que seguirá siendo una amenaza, sobre todo para los que no cumplan con las medidas básicas de cuidado. El Covid sigue aquí, y “hay que aprender a convivir con él”, sentenció el ministro de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni. Las claves más importantes para salir airosos en esta lucha son el lavado de manos constante, el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones. Desde hoy rigen también nuevas medidas en el marco de la pandemia; entre ellas; uso obligatorio de tapabocas en lugares cerrados, en la vía pública, en el transporte público y en aquellos lugares donde no se pueda mantener el distanciamiento. Los comercios no esenciales podrán operar sin habilitar áreas comunes, de 5.00 a 23.59. Locales gastronómicos de 5.00 a 23:59, con agendamiento previo, reserva de mesa y registro individualizado. No están permitidos espacios bailables ni barras. Servicios de delivery, call center y farmacias: 24 horas. Actividades culturales y de culto, con máximo de 50 personas. Se permite actividad física para todas las personas en espacios al aire libre en grupos de cuatro personas, excluyendo los de contacto físico. Puede acceder a más detalles del Decreto 4115 en www.presidencia.gov.py.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Modo seguro de vivir



RESTRICCIONES. Desde hoy no hay fases, pero las medidas sanitarias siguen vigentes para evitar contagio masivo.



PROTOCOLO. Circulación de 5:00 a 23:59. Niños podrán salir con adulto responsable. Encuentros hasta 12 personas.



Reportan 16 muertes y 730 contagios más

El Ministerio de Salud Pública confirmó anoche 730 nuevos contagios de un total de 2.240 muestras realizadas de Covid-19. Se registraron 16 decesos más, elevando la cifra a 929. En cuanto a las internaciones, hay 695 hospitalizados por la afección del virus; 145 de ellas en cuidados críticos. El total de recuperados en la víspera fue de 691 pacientes elevando el total de sanados a 27.203. En lo que va de la pandemia que inició en marzo pasado, suman 44.182 que dieron positivo.