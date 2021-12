APF dará premios millonarios

Participaron del acto las principales autoridades de la APF, encabezada por el presidente, Robert Harrison, además del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez W.S., la ministra de Deportes, Fátima Morales, e invitados. En especial los actores principales, los futbolistas y dirigentes de todos los clubes de la Primera, Intermedia, Primera B, Primera C y Femenino.

Jorge De los Ríos, vicepresidente de Libertad, fue el primer convocado para recibir el trofeo del Apertura 2021, título número 21 del Gumarelo.

Posteriormente, Ariel Martínez representó a Cerro Porteño y recibió dos trofeos: el Clausura 2021 y la copa del título Absoluto del fútbol femenino. Claudio Aquino, el mejor futbolista, estuvo ausente y envió un mensaje grabado por video.

Bonanza. Robert Harrison informó los nuevos regímenes monetarios desde el 2022 para los campeones del Apertura, Clausura, la Copa Paraguay, la Supercopa Py (ver infografía). Los monarcas del Apertura y Clausura suman una bolsa de USD. 1.000.000, importe proveniente de la Conmebol, que auspiciará los torneos locales de sus países miembros.

FIXTURE. Posterior a los actos de premiación se dio a conocer el calendario 2022 de los torneos del año.

El Apertura tiene previsto su arranque el viernes 4 de febrero y la primera fecha quedó definida de la siguiente forma: Olimpia vs. Gral. Caballero (JLM), 12 de Octubre vs. Libertad, Resistencia vs. Tacuary, Cerro Porteño vs. Ameliano, Sol de América vs. Nacional y Guaireña vs. Guaraní. Los clásicos se jugarán en las fechas 6 y 17 en ambos torneos del año.



Libertad, Cerro, Olimpia y Guaireña FC, los premiados de la División Profesional.



Harrison sorprendió en la noche de gala con los montos para los campeones.