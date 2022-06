Analista plantea tomar precauciones con los combustibles

El economista y ex ministro de Hacienda, César Barreto, manifestó que se debe tener cuidado con el tema de los precios y el abastecimiento de los combustibles que necesita el país, a partir de que un escenario en el que no se cuente con la materia prima es peor que tenerla a un costo más alto.

En su análisis con radio Monumental 1080 AM, refirió que, a nivel mundial, hoy la demanda es mayor y los precios suben. “Una cosa que a mí me llamó la atención y que no lo sabía hace unas semanas es que hay un problema de capacidad de producción de combustible. Había sido que se dejo de hacer inversiones importantes en la refinación del petróleo y la demanda sigue creciendo”, apuntó.