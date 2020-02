Ámbito Mundial

Redes sociales

Twitter retirará los contenidos falsos

Twitter anunció ayer que retirará o etiquetará las fotos y videos “falsificados” en su plataforma, después de que las otras redes sociales tomaran medidas similares para luchar contra la desinformación, en un contexto de campaña electoral en EEUU. La plataforma quiere centrarse en los contenidos modificados, como los montajes de video o de audio, que buscan engañar al público o pueden perjudicar a la gente, incitando a la violencia o vulnerando su libertad de expresión. A partir del mes de marzo, la red social retirará o etiquetará esos contenidos con un mes de antelación. Estas medidas son parte de su nueva política para enfrentar contenido multimedia manipulado, además de prohibir su difusión. AFP



Tecnología

EEUU busca competir con Huawei en 5G

La Casa Blanca trabaja con compañías tecnológicas estadounidenses para crear software avanzado para las redes de telecomunicaciones 5G de próxima generación con el objetivo de mitigar el dominio de la firma Huawei de China, según informó ayer The Wall Street Journal (WSJ). El plan se basaría en los esfuerzos de algunas empresas estadounidenses de telecomunicaciones y tecnología para acordar estándares de ingeniería comunes que permitirían a los desarrolladores de software 5G ejecutar código en máquinas que provienen de casi cualquier fabricante de hardware. Eso reduciría, si no elimina, la dependencia del equipo de Huawei, según WSJ. Colaborarían firmas como Microsoft, Dell y AT&T. EFE



Chile

Piñera dará millones para paliar sequía

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer un nuevo plan de actuación para paliar los efectos de la mayor crisis hídrica de la historia del país desde que hay registros y que implicará una inversión de 6.000 millones de dólares. “Vivíamos en un Chile donde el agua no era problema, y por tanto, no la cuidábamos. Eso se acabó. Ahora, todos tenemos que cuidar el agua porque enfrentaremos un nuevo período en el que será más escasa”, lamentó. El país vive, según el presidente, una emergencia “grave y muy dolorosa”, con 134 municipios en situación de escasez hídrica, 119 en estado de emergencia agrícola entre Atacama (norte) y Maule (centro-sur) y dos regiones en estado de catástrofe por la falta de agua. EFE