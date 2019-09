Ámbito Mundial

Brasil

Lula da Silva pide plena libertad

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur) por delitos de corrupción, desistió este lunes del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad. “El ex presidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena”, señaló el abogado del ex gobernante Cristiano Zanin Martins. Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. EFE



Colombia

Ex guerrilleros reconocen errores

La paz de Colombia recibió este lunes una bocanada de aire fresco con el reconocimiento de once ex líderes de la antigua guerrilla FARC de su “responsabilidad colectiva, ética y política” por haber cometido secuestros durante el conflicto, en los que al menos 522 personas murieron durante el cautiverio. Los once ex líderes comparecieron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) para dar su testimonio sobre cientos de secuestros perpetrados por ese antiguo grupo armado, hoy transformado en partido político. “Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos... nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado”, afirmó el presidente del partido, Rodrigo Londoño. EFE



Israel

Hay acuerdo para formar gobierno

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su principal rival Benny Gantz acordaron este lunes por la noche negociar la formación de un gobierno de coalición tras las elecciones legislativas en las que Gantz superó a Netanyahu por dos diputados. Tras haberse reunido con ambos candidatos este lunes en su residencia en Jerusalén, el presidente israelí, Reuven Rivlin, apostó por la formación de “un gobierno de unión”. “La responsabilidad de formar un gobierno es vuestra. La población espera que encontréis una solución (...), aunque tengáis que pagar por ello un precio a nivel personal o ideológico”, aseguró el mandatario israelí después de la reunión que mantuvieron los tres dirigentes. AFP