Alliana ordena dar de baja a más de 600 funcionarios de Diputados

Por ese motivo, el nuevo director general de Administración, Ramón Solís, por orden del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, solicitó que el total de 630 contratados sea desvinculados.

De ese total, 417 son jornaleros y 213 son honorarios profesionales.

El director general de Recursos Humanos, Julio César Cabrera, informó que desde mañana todos los funcionarios contratados, sin excepción, serán dados de baja, es decir, desvinculados del reloj biométrico.

Los contratos vencieron el 30 de junio y no se contempla la renovación automática. De este modo, los funcionarios no podrán reclamar que sean pagados sus salarios.

La recontratación de los trabajadores y su incorporación de nuevo al reloj biométrico dependerá de las conversaciones que tenga cada diputado con Alliana, lo que se irá resolviendo durante la semana, teniendo en cuenta la necesidad del legislador y el ajuste del presupuesto.

Cabrera considera que sería posible el reingreso del 60% al 70% de los despedidos, no más que eso, para una mejor administración, siempre respetando los fondos.

Alliana asumió como presidente de la Cámara de Diputados el 1 de julio, y apenas inició su gestión, anunció la cancelación de contratos de 71 personas que iban a ser ingresadas por solicitud de Cuevas.

El motivo de estos recortes, explicó el diputado cartista, es la falta de presupuesto para pagar salarios de octubre a diciembre, además de aguinaldos.

Un total de 1.962 funcionarios tiene la Cámara de Diputados, de los cuales, 1.332 son permanentes y 630 contratados. Los 71 que iban a ingresar se iban a sumar a esta cifra, ya deficitaria.

Julio César Cabrera, quien asumió en reemplazo del destituido Julio Arévalos, dijo que recibieron “coordenadas claras” por parte del presidente Pedro Alliana de sanear la lista de funcionarios, ya que existe déficit de presupuesto para llegar a diciembre, por lo que no se podrán concretar más contratos, ya que ni siquiera se puede mantener la cantidad actual.

Alliana aclaró, no obstante, que Cuevas se excedió en contratos, pero que no hubo robos, según su criterio. “Para calzar el presupuesto tenemos que estirar de otros rubros, no es que se robó, no se previó todos los gastos, se elevó el monto de contratos mes por mes, se elevó el gasto y habrá por eso más gente que será descontratada”, había adelantado en su momento.

Molinetes. Luego de una reunión entre Alliana y el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, habían decidido y anunciado la adquisición de molinetes para ser utilizados en todo el Congreso, con el objetivo de fortalecer los controles ante la existencia de planilleros.

El liberal expuso una propuesta de la empresa Aycom, en la que se detalla que cada molinete tendrá un costo de un poco más de G. 31 millones, y en total el Congreso precisaría 4 o 5.

Otra medida anunciada fue mejorar el estacionamiento que funciona en el edificio del Congreso y que está abandonado, sin mucho control, y la intención es que sirva solo para salida de vehículos.

Las cifras

417 funcionarios del total de contratados en Diputados cumplen funciones en carácter de jornaleros y serán desvinculados.

213 trabajadores se encuentran bajo la categoría de honorarios profesionales, y desde mañana ya no podrán marcar asistencia.