Alerta de tormentas para departamentos del norte

Sobre esta zona ya comenzaron a formarse núcleos de tormentas y continúan desarrollándose, por lo que no se descartan fenómenos de tiempo severo de corta duración durante la noche de este sábado.

Las precipitaciones llegarían incluso a Asunción. Rotarán vientos del norte y los chaparrones podrían durar hasta las primeras horas del domingo.

La lluvia no aplacará el intenso calor que se siente en todo el país durante estos días. En la capital, la temperatura durante la noche oscilará entre los 36° C a 30° C, con humedad del 57%.