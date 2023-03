Agente municipal de tránsito roció gas pimienta a ciudadano

Dengean había acudido hasta el corralón municipal de Ciudad del Este con la finalidad de reclamar a los agentes del porqué ellos utilizan vehículos en infracción.

“Justamente uno de los PMT que ya se retiraba de su horario laboral se iba en su moto sin espejos ni señaleros cometiendo infracciones; acaso ellos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieren? Y al pueblo que le pagamos el sueldo nos multan; además me agredieron me tiraron gas pimienta por reclamar y me echaron de una institución pública”, publicó Dengean tras la agresión.

El incidente que fue grabado por otro contribuyente y la agresión al ciudadano recibió el apoyo del intendente Miguel Prieto en las redes sociales, quien señaló que fue él quien autorizó a los zorros a defenderse. E. M.