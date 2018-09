Aerolínea seleccionará a tripulantes de vuelo en Paraguay

El proceso de selección es bastante largo y tiene varias etapas, pero los seleccionados tendrán que ir a vivir como mínimo durante tres años a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

El Open Day, o día de la presentación para las primeras entrevistas, será el próximo domingo, a las 9.00, en el Hotel Splendor By Wyndham, ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco, en la ciudad de Asunción.

Los interesados deberán llevar un currículum completamente redactado en inglés y un formulario que lo pueden descargar aquí. La entrevista es tanto para varones como para mujeres.

Los requisitos básicos para los postulantes es la edad mínima de 21 años, tener el bachillerato culminado, una estatura mínima de 1,60 metros de estatura, alcance de brazo de 212 centímetros, buena presencia y capacidad de adaptación a nuevos espacios, personas y situaciones, entre otros.

Pero el requisito principal y no excluyente es el manejo avanzado del inglés, lo que según comentó Martha Mereles de la empresa Fly Right International, es el colador, junto con la buena presencia, que causan que los compatriotas no queden seleccionados.

Lo que más se destaca de los paraguayos durante las entrevistas son las buenas actitudes y aptitudes.

Aclaró que los postulantes no necesitan tener una carrera universitaria, pero que se valora a los que ya tuvieron experiencia previa en el área de atención al cliente.

“Emirates ofrece a sus tripulantes de cabina un estilo de vida internacional, remuneración salarial libre de impuestos, viviendas de calidad sin costo y la oportunidad de trabajar con un equipo multicultural reconocido mundialmente”, expresa parte del comunicado.

También anuncian que los seleccionados tendrán un salario competitivo, atractivos paquetes de viajes, y una excelente oportunidad de crecimiento profesional.

La empresa realiza conexiones aéreas a 150 países de todo el mundo y la sede está en Dubái.