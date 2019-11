Acusan a presidente de seccional por supuesta amenaza de muerte

Según la denuncia presentada en la Comisaría 8ª Metropolitana, la víctima se encontraba en su domicilio, cuando supuestamente llegó al lugar Ríos Bogado y sin mediar palabras lo amenazó de muerte, actuando de manera muy violenta y pateando por su portón.

En ese momento, sale de la vivienda la pareja de la víctima, para apaciguar la situación y pidió al hombre que se retire del sitio.

Tras esto, presuntamente, Ríos Bogado, se acercó hasta su vehículo y sacó un arma de fuego y realizó cinco disparos al aire, amedrentando a los familiares de la víctima y a vecinos del lugar, quienes presenciaron el hecho.

"No sé porque pudo haber hecho eso, creo que por fines políticos, yo trabajo también dentro del Partido Colorado, yo no le hice ningún daño. Me apuntó en el pecho y después disparó al aire, mi señora se puso en el medio o sino iba ser otra la historia", expresó la víctima en conversación con este medio.

Igualmente, Última Hora intentó tener la versión del señor Víctor Ríos, quien no contestó a las llamadas, ni a los mensajes enviados.

La denuncia fue presentada en la Comisaria 8ª de Asunción y en la Unidad Fiscal 4 a cargo de la fiscala María Estefanía González.

El hecho se registró a las 16.00 de este martes en el barrio Santa Librada, de la capital del país.