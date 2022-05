A su vez, la institución fiscal manifestó que “les resulta llamativo” que la jueza ya haya admitido en un primer momento el acta de imputación de los involucrados, pero que luego, tras la reposición de la defensa técnica de los imputados, haya decidido nuevamente oponerse.

“Ahí supuestamente se percató que no debió admitirla, lo cual resulta muy llamativo para esta Fiscalía, puesto que, si en un primer momento lo admitió, quiere decir que realizó acabadamente el análisis (…), con esta acción lo que se impide es el avance de la investigación fiscal”, sentenciaron en el escrito.

Dicha aseveración fue realizada por la Fiscalía, debido a que la jueza Penal de la Adolescencia, Edith Coronel, dio trámite de oposición y devolvió por segunda vez este viernes el acta de imputación contra los tres adolescentes involucrados en el hecho.

La magistrada alegó que no se cumple con la acordada de imputaciones y que en la declaración de la menor en la cámara gessel no encontró conductas de relevancia penal en su deposición. Días antes, también decidió devolver la imputación, argumentando que no tenía descripción de los hechos acontecidos en el club social.

“La representación fiscal indica que calificar de falso un testimonio tan solo por provenir de una menor de edad resulta preocupante e igualmente equivocado y es por eso que le corresponde al juez dentro de la sana crítica apreciarlo con el conjunto de las pruebas que se aporten para determinar si existen medios de convicción y se dé una suficiente apreciación con los elementos de juicio y su valor probatorio”, sentenciaba al respecto el Ministerio Público.

Asimismo, señalan que “no es propio” de un Juzgado calificar el valor probatorio en la etapa investigativa, ya que ello debe ser tratado en un juicio oral y público ante un Tribunal.

Y añadieron: “el Ministerio Público refiere su preocupación ante la obstrucción del acceso a Justicia a una víctima de abuso sexual siendo esta menor de edad, puesto que, si no damos la seriedad que se merece el relato de la niña, estaríamos violentando los derechos que le asisten como víctima y como niña”.

De acuerdo con la investigación, cuatro adolescentes serían los presuntos responsables del supuesto abuso sexual. Tres de ellos poseen edades de 14 años y uno de 13 años. Este último es inimputable y su caso fue comunicado al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

El hecho se registró entre el 22 y 23 de junio del 2021 en las instalaciones del club privado, según la Fiscalía. Conforme la imputación, la niña fue sorprendida por los menores, quienes la habrían manoseado hasta que ella logró zafarse.

Sin embargo, el abogado de la familia, Alfredo Delgado, indicó que la niña no comentó lo que había pasado, pero después comenzó a bajar sus notas y a autoinfligirse con cortes, lo que motivó que se la llevara a terapia, donde reveló lo ocurrido y a partir de eso se hizo la denuncia formal.