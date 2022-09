El abogado de Horacio Cartes acusó al Poder Ejecutivo de manipular a las instituciones para atacar al ex presidente.

Tras la detección de más facturas con inconsistencias que Tabesa presentó por una carga de cigarrillo que transportaba el avión iraní, el abogado Pedro Ovelar afirmó que todo se trata de un ataque del Gobierno contra el ex presidente Horacio Cartes .

“Es un ataque del Gobierno contra el adversario político. El Gobierno trae a instituciones incompetentes para anunciar con bombos y platillos lo que ellos no tienen certeza de lo que es”, reclamó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Para Ovelar, no se llegó a cometer nada ilícito, ya que no hay producción de documentos no auténticos ni evasión de impuestos e insistió en que el Poder Ejecutivo quiere dejar a Cartes como el responsable de un hecho grave de lavado de dinero.

“Es una utilización de organismos del Poder Ejecutivo que en su conjunto atacan, buscan crear una imagen de que acá estamos ante un hecho gravísimo de lavado de dinero y que el responsable es Horacio Cartes”, subrayó.

También señaló que no hubo ningún procedimiento para consultar a Tabesa sobre los documentos.

Igualmente, sostuvo que todo se trata de un atropello al Estado de Derecho y adelantó que seguirán este tipo de hechos contra el líder del movimiento Honor Colorado. “Están manipulando instituciones que tienen que estar por encima de las rivalidades políticas”, recalcó el abogado.

Desde el Poder Ejecutivo están manipulando instituciones para perseguir personas, para perseguir a un grupo económico, indicó.

El Gobierno realizó una conferencia de prensa el pasado viernes para informar sobre inconsistencias en facturas de la misma tabacalera presentadas para justificar la carga de cigarrillo transportada por el avión iraní.

Una había sido presentada ante Aduanas de Paraguay y otra ante la Aduana de Aruba. Poco después, la Dirección Nacional de Aduanas detectó una tercera factura.

Los primeros dos documentos tenían diferencias en montos y forma de pago, además del sistema de transporte de la carga de cigarrillos, teniendo en cuenta que en una figura que fue marítimo, cuando que en realidad fue por vía aérea.

Mientras que la tercera factura coincide con la fecha de la factura presenta a la Aduana de Aruba, con fecha 6 de mayo de 2022, y especifica que como medio de transporte el aéreo, pero la otra tenía marítimo.