Asimismo, minimizó las responsabilidades que tiene el segundo del Poder Ejecutivo, alegando que cuenta con una atribución "muy limitada" y que no tiene interferencia en sus decisiones.

"A mi criterio, él hubiese renunciado (...) La atribución que tiene el vicepresidente es muy limitada. Él tiene un carácter multidisciplinario. Realmente, fuera de representar al presidente cuando está fuera, él no interfiere en ninguna decisión que toma el presidente", aseveró.

En cuanto al ex presidente y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, quien también fue declarado como significativamente corrupto por el Gobierno norteamericano, Abdo señaló que seguirá "luchando" contra él, incluso si Cartes llega a tomar represalias hacia su persona por las acusaciones que viene vertiendo en su contra.

"La lucha en defensa de una causa, de principios, de ideales no tiene agenda electoral. Esto va a continuar. Yo reconozco que tenemos un desgaste como gobierno, pero estoy defendiendo una causa justa para que este grupo político no siga operando para legitimar sus intereses. Si Cartes me mete preso, voy a estar combatiéndole desde la cárcel", enfatizó.

Visita de jefe anticorrupción de EEUU

El mandatario explicó que la visita forma parte de "un muy buen relacionamiento que hay con un Gobierno cooperante", debido a que Paraguay y Estados tienen una "alianza estratégica" en la lucha contra los ilícitos, entre los cuales está la corrupción.

No obstante, dijo que "no tenía ninguna expectativa con la visita y que desconoce acerca de investigaciones que se estén encaminando en el país norteamericano sobre paraguayos.

"Esta agenda se va a seguir fortaleciendo con el tiempo, pero yo no tengo información sobre ninguna investigación que se está llevando en el Departamento de Estado de EEUU. Hay que entender que la democracia americana es muy institucionalizada", aseguró.

Elección de fiscal general del Estado

Con relación a la terna de candidatos para nuevo fiscal general del Estado, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que no dispuso que Carlos Arregui, ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sea candidato, sino que en su momento lo mencionó por la gestión que tuvo en la lucha contra el lavado.

"¿Yo le elijo a Arregui porque militó conmigo en política? No. ¿Por qué yo le tomo a René Fernández (ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción)? Yo nunca hablé con él antes de designarle como ministro. Yo le tomé por el prestigio que adquirió en la lucha contra la corrupción, de la misma manera hablé de Arregui", ejemplificó.

En tanto, calificó a todos los candidatos que se postularon hasta el momento como "personas excelentes", añadiendo que en caso de que uno de ellos sea electo "se generaría un cambio en la Fiscalía". "Estoy conforme con todos estos nombres, pero yo voy a ejercer el rol que me toca como Ejecutivo", alegó.

La semana pasada Carlos Arregui confirmó que se postulará para el cargo, así como Cecilia Pérez, la asesora de Seguridad del Gobierno, y Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Transformación Educativa

Con respecto al controversial Plan Nacional de Transformación Educativa 2030, Abdo Benítez aseveró que el documento no incluye ideología de género, sino que el caso "se politizó", responsabilizando de esto al cartismo. Alegó que seguirá velando por los "valores y la familia".

"Esto es una cuestión totalmente politizada. Eso es para computadora, para alimento para los niños, para invertir en las aulas. Hay mesas temáticas de todas las áreas, recorrimos los 17 departamentos, dentro de eso yo estoy abierto a debatir, pero tengo la obligación moral de velar por los valores que yo me comprometí", afirmó.

Ingreso de ataúd de líder de EPP a Buen Pastor

Sobre el polémico ingreso a la cárcel del Buen Pastor del féretro de Osvaldo Villalba, líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) abatido por las fuerzas públicas en un enfrentamiento, el presidente manifestó que "no fue una falta de comunicación", sino un "error en la decisión".

En ese mismo sentido, negó que se haya tratado de una negociación, debido a que la autorización se había dado después de que Carmen Villalba, hermana del fallecido, haya amenazado con un amotinamiento en el penal en caso de que no se le permita despedirse de su familiar.

"No hubo ninguna negociación. La decisión tomó el Ejecutivo. Pero entiendo la indignación. El cartismo trató de aprovechar también esa indignación, pero yo estoy muy orgulloso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Hay muchachos (agentes) que no duermen velando por nuestras familias", alegó.

Seguidamente, Mario Abdo Benítez se jactó de que en su gobierno fueron doce los abatidos del grupo armado, mientras que en la administración anterior fueron dos.

Obras en Pilar

Mario Abdo Benítez se encuentra este sábado en Pilar, Ñeembucú, donde realizará la verificación de la estación de bombeo del arroyo San Lorenzo, en el marco de las obras de la Defensa Costera de la ciudad.

En la ocasión, el mandatario explicó los detalles e implicancias del proyecto, manifestando que "la obra inicia en nuestro Gobierno, tras un compromiso de campaña por el sufrimiento y la tragedia que vivieron los pilarenses durante mucho tiempo (por las inundaciones)".

"Genera un impacto directo a todo Pilar porque va a garantizar que ya no haya inundaciones. La obra más grande en la historia de Ñeembucú", se jactó.

Asimismo, señaló que actualmente la fase A de la obra tiene un avance de alrededor de 80%, mientras que la fase B, que implica alcantarillados y aspectos sanitarios, se encuentra en proceso de adjudicación.

Explicó que se incorporan 14 bombas que están viniendo de Alemania; ocho en el arroyo Ñeembucú y seis en el arroyo San Lorenzo.

Posterior a la verificación de la estación de bombeo, Abdo y su comitiva participarán de la inauguración de la planta generadora de oxígeno en el Hospital Regional, construida a través del Ministerio de Salud Pública. Al respecto, resaltó su importancia y recordó la crisis que se vivió con la pandemia del Covid-19 cuando ya no daban abasto con oxígeno.