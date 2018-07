A siete años de la muerte de Amy Winehouse

El segundo álbum de Amy fue el más conocido, con canciones como "Rehab", "You Know I'm No Good", "Me and Mr. Jones" y la canción homónima del disco, "Back To Black", además de "Valerie".

Leé más: Fallece la cantante Amy Winehouse

Winehouse recibió su primera guitarra a los 13 años y comenzó a componer un año más tarde. Al poco tiempo, empezó a presentarse en pequeños bares de Londres y luego formó parte de una pequeña banda femenina de jazz.

La artista tuvo una carrera corta y registraba problemas con las drogas y el alcohol, por lo que fue internada en varias ocasiones en centros de rehabilitación.

Amy se unió al club de los artistas que murieron a los 27 años: Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Brian Jones.

Estos son algunos de sus temas emblemáticos:

- "You Know I'm No Good"

Amy Winehouse

- "Rehab"

Amy Winehouse

- "Back To Black"