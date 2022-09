A dos años del secuestro de Denis: “Es como morir un poquito día a día”

El político y ganadero fue llevado por miembros de bandas criminales que operan en el Norte el 9 de setiembre de 2020 y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Hubo un pedido de distribución de víveres por valor de 2 millones de dólares que la familia cumplió; sin embargo, no hubo novedades de los captores.

Al silencio de los criminales, también se suma la de las autoridades, que no aportan información del caso. “Ya no tenemos el diálogo con la misma frecuencia. Las reuniones de trabajo que teníamos cada 15 días terminaron. El ministro del Interior intentó volver a instalar eso, pero no pasó nada”, reveló Beatriz, que asumió el rol de vocera de la familia.

Son los familiares los que deben tomar la iniciativa y llamar a los investigadores en busca de algún dato que alivie la desesperación. “Siempre preguntamos novedades, interesadas siempre en saber de papá, y la respuesta es siempre la misma: ninguna”, agregó.

La hija del ex vicepresidente llegó a la conclusión de que las autoridades no la llaman porque no tienen información del caso.

Sin embargo, aseguró que la familia sigue en pie, apoyados en la fe y la fortaleza que reciben de los más cercanos y también de todas las personas que no olvidan a Óscar Denis, que es muy querido, sobre todo en el Departamento de Concepción.

Sin poder contener la emoción, Beatriz afirma que la lucha seguirá y envió un emotivo mensaje a su padre. “A papá le decimos que lo amamos, que no vamos a descansar hasta encontrarlo de la forma que sea y el escenario que sea”, concluyó. J.R.



Ocho y seis años

El suboficial Edelio Morínigo fue llevado por hombres vestidos de para’i el 5 de julio de 2014; lleva ocho años cautivo. Se presentó una sola prueba de vida después de su cautiverio; la Policía no puede confirmar ni descartar que siga con vida. El ganadero Félix Urbieta fue llevado a la fuerza el 12 de octubre de 2016, ya son casi seis años que su familia no tiene ninguna novedad de él.