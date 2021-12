2021, un año para celebrar al Paraguay más solidario

La pandemia asestó un duro golpe al país en este año que termina. La principal ola de contagios tardó en llegar pero cuando lo hizo casi arrasó con todo a su paso. Una situación como la que se vivió en este 2021 no se olvida tan fácilmente, como tampoco serán olvidados los más de 16.000 muertos por Covid-19. Tantas pérdidas, amigos y familiares que hoy ya no están, no solo por un virus sino también por la falta de camas y medicamentos.