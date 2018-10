12 de Octubre puede volver a la Intermedia

El Globo debe vencer a Colegiales, desde las 16.30, y esperar que Tacuary y Ameliano no ganen sus respectivos partidos por la fecha 32.

Será un retorno tras tres años en la Primera B del fútbol paraguayo para el “12”, que en el 2015 cayó a esa categoría, tras estar en Primera División en el 2014, con dos descensos seguidos.

Hasta el momento solo Atyrá FC (proveniente de la UFI) es el único ascendido a la Intermedia 2019, resta conocer al campeón de la Primera B y al ganador de la repesca entre el vice de la Primera B (de momento Tacuary) contra el ganador del Nacional B (Nacional de 1° de Marzo vs. General Caballero de Kaarendy, a definirse el domingo).

La fecha 32 se juega íntegramente hoy desde las 16.30: Recoleta vs. Atlántida, 12 de Octubre vs. Colegiales, Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS, 24 de Setiembre vs. Benjamín Aceval, Tacuary vs. 29 de Setiembre, Pilcomayo vs. Cristóbal Colón de Ñemby, 3 de Noviembre vs. Ameliano y Presidente Hayes vs. 3 de Febrero RB.