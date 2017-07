La compañía incluyó esta nueva película en un pequeño montaje de vídeo en el que también adelantó, todavía sin imágenes de escenas, otros proyectos futuros del universo cinematográfico de DC Comics ya anunciados, como "The Batman", "The Flashpoint", "Justice League Dark" y "Bat Girl".



Gal Gadot, la estrella de "Wonder Woman", participó hoy en el acto en la Comic-Con junto a sus compañeros de "Justice League", el filme que se estrenará el próximo 17 de noviembre y que reunirá a esta superheroína junto a otras figuras de los cómics como Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher).



"Wonder Woman" desembarcó en los cines en junio pasado, bajo la dirección de Patty Jenkins, y hasta la fecha se ha convertido en uno de los éxitos del año con una recaudación mundial que asciende a 771 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Esta cinta cuenta el origen de Wonder Woman desde que era conocida como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto (Chris Pine) que le descubre el conflicto bélico que está teniendo lugar en el planeta, por lo que la superheroína decide luchar con el bando aliado en la I Guerra Mundial.



Dado el fenomenal resultado comercial de "Wonder Woman", la primera película que ha contado con una mujer como protagonista dentro de la reciente moda de filmes sobre superhéroes, se daba por hecho que tendría una secuela para la que, de nuevo, suena como posible realizadora Patty Jenkins.