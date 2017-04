En la explicación de su decisión pone principal énfasis en la convención colorada realizada el 29 de octubre de 2016. Dijo que ese día algo cambió porque nuevamente se recobró la idea de la reelección por la vía de la enmienda.

"Ya no me sentía a gusto trabajando en el Gobierno, sentía que estaba del lado equivocado de la historia. La reelección presidencial no se puede introducir vía enmienda, de acuerdo a mi interpretación de la Constitución Nacional", expresó.

Lamentó los últimos hechos acontecidos a raíz de la aprobación del polémico proyecto por parte de los senadores oficialistas y sus aliados; el luguismo y llanismo. Espera que las autoridades nacionales restablezcan la institucionalidad de la República.

"Es una necesidad que me nace; tomando postura, y expresándola públicamente en la espera de que a alguien le sirva; sin ánimo de ofender a los que piensan diferente", refirió.

Ya en una entrevista con la emisora 780 AM, Rasmussen mencionó que hace dos años se acercó al Gobierno para ayudar y reconoció tener buena experiencia como funcionario público.

Mencionó que el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, entendió su decisión y agregó que ahora volverá a trabajar en el sector privado.

El presidente de la República, Horacio Cartes, había nombrado en el año 2015 a Stephan Rasmussen González en el cargo de coordinador general de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social.