Trump: "No vamos a meternos en Siria"

"No vamos a meternos en Siria", afirmó Trump en una entrevista con Fox Business que se emitirá este miércoles pero de la que se conocieron hoy algunos fragmentos.



"Pero cuando veo -prosiguió- a gente que utiliza horribles, horribles armas químicas y veo niños hermosos muriendo en los brazos de sus padres, o veo a niños jadeando por su vida, cuando veo eso, llamé de inmediato al (jefe del Pentágono,) general (James) Mattis".



Trump se refirió así al ataque del pasado 4 de abril en el que Estados Unidos bombardeó un aeródromo cercano a la ciudad de Homs desde el que supuestamente el Gobierno de Al Asad había lanzado un ataque con armas químicas en el que murieron unas 80 personas.



El presidente, que siempre dijo que su antecesor, Barack Obama, no debía intervenir en Siria, afirmó lo contrario en esta entrevista: "Lo que hice yo debió haberlo hecho hace mucho tiempo el Gobierno de Obama. Creo que Siria estaría ahora mucho mejor".



Trump también se refirió a Al Asad como un "animal" y dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está apoyando "a una persona verdaderamente malvada", en referencia al líder sirio.



No obstante, en los fragmentos adelantados por Fox Business, Trump no hace referencia alguna a la continuidad de Al Asad a diferencia de algunos de los miembros de su Gabinete que han afirmado que el líder sirio debe abandonar el cargo.



Pese a no intervenir directamente contra Al Asad, Estados Unidos ha apoyado a los grupos opositores que combaten al líder sirio y desde 2014 también lidera la coalición militar internacional que lucha contra el Estado Islámico (EI) en Siria.