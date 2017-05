Tras cansador viaje ya entrenan en Barinas

El Aurinegro enfrentará mañana a Zamora FC, en el estadio Agustín Tovar, conocido también como La Carolina.

El juego de la fecha 5 del Grupo 8 de la Copa Libertadores está programado para las 20.45.

Antes de viajar, a la madrugada, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, el técnico Daniel Garnero, pese a no contar con dos figuras importantes como Néstor Camacho y Rodrigo López, se mostró confiado y asegura que van por el triunfo clasificatorio.

“Vamos con la idea de ganar este partido, de buscar los tres puntos desde entrada”, expresó optimista el argentino.

Señaló que el rival es de cuidado, a pesar de que ya está eliminado y no sumó punto alguno: “En el contragolpe ellos (Zamora) tienen a jugadores muy rápidos. Lo sufrimos en Asunción”, aseveró.

No quiso adelantar el probable equipo que buscará la rehabilitación: “Ya tengo la idea más o menos clara, me quedan algunas horas para decidir por el equipo. Va a depender de los jugadores, aquellos que no venían siendo partícipes, quizás, tengan sus chances”, concluyó.

habilitados. Para el juego contra Olimpia están disponibles Luis Cabral, Antonio Marín y Égdar Aranda.

Además, Garnero ya podrá dirigir desde la banca.