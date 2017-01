Titular de Capagás asegura que será una competencia desleal para sector privado

El presidente de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagás), Pedro Balotta, señaló que la entrada de YPFB al mercado local será una competencia desleal, ya que incursionará en el rubro con ventajas respecto a las empresas paraguayas.

“Acá ellos hablan, evidentemente, de una competencia desleal. Yo no veo que aporten nada nuevo al país. No hay nuevas inversiones. ¿Ellos qué van hacer? Van a vender un producto subvencionado, de esa manera quieren copar el negocio. Si a mí me dan las mismas condiciones voy a copar el mercado. Todo el sector privado está trabajando incluso 50 años por todo el negocio”, aseveró.