Tarantino planea un filme sobre los asesinatos de Charles Manson

Tarantino está todavía finalizando el guion del largometraje que aún no tiene título y que contará en la producción con los hermanos Harvey y Bob Weinstein, habituales colaboradores del director.



El objetivo más inmediato de Tarantino es buscar un estudio que quiera participar en la financiación y distribución del filme, que de recibir luz verde podría empezar a rodarse en verano de 2018.



En 1969, Charles Manson y un grupo de sus seguidores de la secta "La Familia" asesinaron brutalmente en Los Ángeles a siete personas, unos crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense y que marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie.



Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y embarazada de ocho meses cuando fue asesinada.



Manson fue condenado a cadena perpetua y en la actualidad continúa entre rejas.



Figura del cine contemporáneo y reverenciado como uno de los directores más influyentes de las últimos 25 años, la filmografía de Tarantino incluye las cintas "Reservoir Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol. 1 y 2" (2003 y 2004), "Inglourious Basterds" (2009) y su hasta ahora último trabajo "The Hateful Eight" (2015).